У Львові пиво питимуть у респіраторах?

30–31 жовтня у Львові відбудеться традиційний фестиваль пива «Oktoberfest».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, під час фестивалю львів’янам та гостям міста буде запропоновано традиційні баварські страви, пиво та весела і невимушена атмосфера у супроводі музикантів з Німеччини.

«Однією з найбільш феєричних подій в світі є свято пива, яке щорічно проходить у Мюнхені. Це дійство стартує наприкінці вересня та завершується на початку жовтня. І лише на два вечори «Oktoberfest» переноситься з Мюнхена до Львова», - інформує прес-служба.

У той же час санепідемслужба Львівської області, з метою недопущення масового поширення грипу, звернулася до громадян області із закликом не виходити в місця масового скупчення людей (громадський транспорт, кінотеатри, супермаркети, ринки) без спеціальної маски-респіратора. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

За повідомленням прес-служби, до переліку протиепідемічних заходів «приписаних» санепідемслужбою, внесено - обмеження проведення спортивних і культурно-масових заходів у містах і районах області; збільшення кількість ізоляторів в гуртожитках, а також введення карантину у лікувально-профілактичних закладах.