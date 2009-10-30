Конокради здавали коней на м'ясокомбінати

У Великописарівському районі Сумської області міліція затримала конокрадів, які викрадали худобу з місцевої агрофірми.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Сумській області, на сьогодні доведена причетність затриманих до трьох крадіжок, проте, вважають правоохоронці, список може бути більшим, тому перевіряють їх на причетність до аналогічних злочинів в районі та за його межами.

За даними правоохоронців, коли до Великописарівського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що з місцевої агрофірми «Дружба» невідомі зловмисники викрали коня, на місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалось, що це не перша крадіжка худоби з цього господарства. Оглянувши прилеглу територію, міліціонери виявили і місце забою тварин.

Правоохоронці почали відпрацьовувати місця, куди крадії могли здати м`ясо, а також осіб, які мали судимості за аналогічні злочини.

«Ми розуміли, що перевіряти окрім раніше засуджених осіб за аналогічні злочини потрібно м’ясокомбінати та пункти прийому м’яса як на території Сумської області, так і Харківської, оскільки з Великої Писарівки є пряма дорога на Харків. Цілеспрямована робота дала свої позитивні результати. При відпрацюванні одного з м’ясокомбінатів Харкова ми встановили факти, коли одна особа декілька разів здавала конину. І саме ця особа була жителем нашого району», – розповів заступник начальника Великописарівського РВ ГУМВС Володимир ПОЛЯНИН.

“Підозрюваних затримали і доставили до міськвідділу міліції. Організатору злочину – 16 років, його спільникам – по двадцять. Свого часу юнак працював пастухом в агрофірмі, тому добре знав місця розташування сараїв, графік роботи охорони”, - зазначили у міліції.

Коней викрадали утрьох, розподіливши між собою обов’язки. Один виводив коня і відводив його подалі від ферми, інший забивав, а третій на машині відвозив м’ясо до Харківського м’ясокомбінату. Там за кожного отримували 4,5 тис. гривень.

Наразі трійка підозрюваних у викраденні коней перебуває під вартою. Проти них порушили кримінальну справу за фактом крадіжки. Двом хлопцям, яким вже за 20 років, може загрожувати до 6 років позбавлення волі.