Тернопільських вояків посадили на цибулю з часником

Військовослужбовцям Тернопільського гарнізону рекомендовано максимально обмежити контакт з цивільним населенням.

Як повідомили УНІАН в управлінні Міністерства оборони, начальник Тернопільського гарнізону – командир 11-ї окремої артилерійської бригади 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України полковник Сергій КОРНІЙЧУК видав наказ, спрямований на ефективну профілактику і попередження розповсюдження грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій серед особового складу військових частин та установ гарнізону.

З метою попередження заносу і розповсюдження грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій серед особового складу військових частин та установ гарнізону, військовослужбовців зобов’язали носити профілактичні маски або марлеві пов’язки при виході в місто.

Крім того, командирам і начальникам військових частин та установ наказано обмежити по часу шикування особового складу на відкритому повітрі, суворо дотримуватися встановленої форми одягу, особливо у вартах, та активізувати проведення дезінфекційних заходів у військових частинах і установах гарнізону.

Начальникам медичних служб наказано особливу увагу спрямувати на своєчасну ізоляцію і госпіталізацію хворих, запобіганню клінічних ускладнень.

Дотепер, завдяки вчасно вжитим правильним профілактичним заходам, у військових частинах та установах гарнізону епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ залишається неподоланим, йдеться у повідомленні.

У військових частинах тимчасово обмежено звільнення особового складу з пунктів постійної дислокації, а наряди на контрольно-перепускних пунктах виконують свої обов’язки у профілактичних масках. Також додатково у раціон харчування військовослужбовців тричі на день видається цибуля та часник у сирому вигляді.