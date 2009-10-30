Уряд видав на грип 100 млн. грн. з Резервного фонду

Уряд вже перерахував Міністерству охорони здоров’я 100 млн. грн. з Резервного фонду Кабінету міністрів для придбання медикаментів, медичного обладнання, запобігання розповсюдженню епідемії грипу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

Міністерство охорони здоров’я уже здійснює поставки необхідних ліків та обладнання до регіонів, де зафіксовані спалахи хвороби, додали в Кабміні.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну з приводу епідеміологічної ситуації, яка склалася у західних регіонах України, повідомила, що уряд загалом виділив 0,5 млрд. грн. для закупівлі необхідних ліків для лікування високопатогенного грипу, а також масок, апаратів штучного дихання, які будуть доставлені в аптеки в усіх областях.