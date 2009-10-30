Порошенко обговорив з послом Індії забезпечення України ліками

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з послом Республіки Індія в Україні Дебабратом САХУ питання надання Індією допомоги у забезпеченні України необхідними медичними препаратами з метою запобігання подальшому поширенню епідемії грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, сторони обговорили актуальні питання двосторонніх відносин. Було наголошено на особливій важливості інтенсифікації політичного діалогу на високому рівні.

Відбувся обмін думками щодо перспектив подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва. Особлива увага була приділена співпраці в паливно-енергетичній, металургійній, машинобудівній, хімічній, космічній, аграрній сферах, а також у сфері високих технологій та спільних досліджень космосу у мирних цілях.