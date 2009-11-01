МОЗ заявляє, що 300 тисяч доз Україні вистачить на один тиждень

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що 300 тисяч доз препарату «Таміфлю», який сьогодні вночі до Києва прибуде вантажем зі Швейцарії, Україні вистачить на один тиждень.

Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

«Це дасть нам можливість тиждень попрацювати нормально», - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за словами прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ, 300 тисяч упаковок «Таміфлю», який буде привезено сьогодні в Україну зі швейцарського міста Базель, «є місячною нормою споживання препарату для всієї України».