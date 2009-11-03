У Каховці від пневмонії померла жінка

У Каховці Херсонської області у лікарні від пневмонії померла 38-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, інформація про загибель прийшла сьогодні вранці.

За попередніми даними, наявність у загиблої вірусу грипу А/Н1N1 не встановлено, але медики поки що від коментарів утримуються.

За даними МНС, це перший летальний випадок від пневмонії в області за період початку епідемії грипу А/Н1N1 в Україні.