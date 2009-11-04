Ізраїльські діти передали захисні маски для своїх українських ровесників

Днями до України прибуде партія захисних масок, яку зібрали і передали своїм ровесникам із західних регіонів України діти з прикордонних міст південних і північних районів Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, таким чином, ізраїльські діти хочуть допомогти своїм друзям з України убезпечитися від епідемії грипу.

При цьому в повідомленні нагадується, що навесні 2006 р. після ліванського ракетного обстрілу 70 дітей з прикордонних ізраїльських міст Нагарії, Кірьят-Шимона, Маалота, Кармієля, Шломи на запрошення народного депутата, президента Міжнародного добродійного фонду О.ФЕЛЬДМАНА приїжджали на відпочинок і психологічну реабілітацію до молодіжного табору «Чайка» (с. Головчинці, Летичівський район, Хмельницька обл.). Також у 2007 р. кілька десятків ізраїльських дітей з міста Сдерота, яке не перший рік страждає через терористичні атаки, відпочивали в молодіжному таборі в с. Виженка Вижницького району Чернівецької області.