Долар на міжбанку набирає темп

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,2515/8,2765 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2831/0,2840, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,2325/12,2715. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,4822/1,4824 (середа – 1,4755/1,4757).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,1000.