Синоптики обіцяють потепління й дощ

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у північній половині, а вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликі опади, переважно у вигляді дощу; на решті території без істотних опадів.

В Україні часом тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині 3-8° тепла, на півдні Криму до 11°; вдень 3-8° тепла, у південних областях та на Закарпатті 8-13°, у Криму до 17°; в Карпатах протягом доби від 2° морозу до 4° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю вночі очікуються невеликі опади, вдень без істотних опадів; часом туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.