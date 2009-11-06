Невідомий відкрив стрільбу в офісному будинку в США

Невідомий у п`ятницю відкрив стрільбу в офісному будинку в американському місті Орландо, двоє людей загинули, не менше шістьох поранені, повідомляє Associated Press.

Багатоповерховий офісний центр "Legions Place" розташований у центрі міста. Будинок оточений, триває евакуація співробітників, до місця трагедії прибуло кілька десятків поліцейських машин, а в небі чергує поліцейський вертоліт.

За даними агентства Франс Пресс, телефонний дзвінок надійшов з будинку о 11.49 за місцевим часом, уточнює РІА "Новости".

Поліція шукає озброєного чоловіка, який, за словами очевидців, був одягнений в джинси і блакитну сорочку-поло.