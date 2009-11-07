Ще одна область переступила епідемпоріг
13:25, 07 листопада 2009Суспільство
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Госпіталізовано 955 осіб
У Житомирській області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.
В області зареєстровано 19 тисяч 108 хворих на грип та ГРВІ, госпіталізовано 955 осіб.
Лише за період з 5 по 6 листопада в області медики зареєстрували 2 тисячі 654 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ.
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