Ще одна область переступила епідемпоріг

У Житомирській області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.

В області зареєстровано 19 тисяч 108 хворих на грип та ГРВІ, госпіталізовано 955 осіб.

Лише за період з 5 по 6 листопада в області медики зареєстрували 2 тисячі 654 нових випадків захворювань на грип та ГРВІ.