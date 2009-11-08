На Прикарпатті буде діяти пересувний флюорограф

На Прикарпатті розгортають додаткові ліжка для хворих з негоспітальною пневмонією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у суботу на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ. «Ми розгортаємо додаткові ліжка для хворих з негоспітальною пневмонією, - наголосила вона. – Вони будуть розгорнуті на базі фтізіопульмоцентру на вулиці Франка в Івано-Франківську. Обговорювалося питання і, напевне, з понеділка буде діяти пересувний флюорограф для населення. Кожен, хто захоче, може прийти і перевірити своє здоров’я. Ця послуга буде безкоштовною».

За її словами, додатково буде розгорнуто 125 ліжок для дорослих і 30 ліжок для дітей.

«Якщо людина почуває себе зле, або має сумніви щодо стану свого здоров’я, кашель наприклад, флюорографію не робили два роки, вона може безкоштовно зробити флюорографію, - додала вона. – Можливо в когось знайдемо пневмонію, можливо бронхіт, може нічого не знайдемо, але людина матиме висновок флюорографічний. У зв’язку з тим, що апарат має дороговартісний папір, то попередньо прийнято рішення, що там, де виявлять патологію, робитимуть знімок, а де ні, даватимуть висновок лікаря».

З.ЦІХОНЬ також повідомила, що гуманітарний вантаж, який привезли Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розподіляється між дитячими лікарнями. За її словами, до області приїжджають експертів ВООЗ, які їдуть зі Львова. «Хочемо подивитись, як експерти оцінять і нашу роботу, наскільки ми правильно діємо», - сказала вона.