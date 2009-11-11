У центрі Донецька пограбували два банки

Сьогодні у центрі Донецька двоє невідомих у марлевих пов`язках пограбували відділення двох банків - «Правекс-банку» і банку «Фінанси і кредит».

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 10.07 до чергової частини Київського райвідділу міліції Донецька надійшло повідомлення про напад на відділення банку «Фінанси і кредит», розташоване на вулиці Університетській.

За словами начальника Київського райвідділу міліції Сергія КЕЛЛЕРА, двоє невідомих у марлевих медичних масках увійшли до приміщення банку і, зробивши два постріли в повітря, примусили всіх лягти на підлогу, забрали гроші і втікли.

Сьогодні ж о 10.30 надійшло повідомлення про аналогічний напад на відділення «Правекс-банку», розташованого на проспекті Панфілова. Зловмисники також були у медичних масках (за прикметами схожі на підозрюваних у пограбуванні банку «Фінанси і кредит»). Грабіжники також зробили два постріли у повітря, забрали гроші і втікли на автомобілі зеленого кольору.

В облУВС уточнили, що обидва відділення банків не було обладнано системами відеоспостереження.

Потерпілих немає. На місцях обох подій працюють експерти і слідчо-оперативні групи. Суми викраденого визначаються.