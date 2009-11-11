У Полтаві продають оксолінову мазь місцевого виробництва

До полтавських аптек надійшла оксолінова мазь, вироблена підприємством «Лубнифарм». Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськвиконкому Полтави.

За даними прес-служби, ВАТ «Лубнифарм» після 7-річної перерви минулого тижня відновило виробництво оксолінової мазі. «Перша партія тюбиків вже надійшла у полтавські аптеки ТОВ «Ліки Полтави» і ТОВ «Юнсон», – повідомили у прес-службі, закликавши жителів міста не створювати ажіотаж, оскільки фармацевти обіцяють постійно контролювати ситуацію з наповненням аптечних мереж необхідним препаратом.

"Лубнифарм" - фармацевтичне підприємство, основним напрямом діяльності якого є розробка і виробництво готових лікарських препаратів для зовнішнього і внутрішнього застосування у вигляді пігулок, настоянок і екстрактів, мазей, гелів і лініментів, перев`язувальних засобів, ін`єкційних розчинів. Номенклатура підприємства становить понад 80 найменувань.