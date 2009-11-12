Ліки проти грипу: як ошукують українців

Коли чогось немає в звичайному магазині, можна знайти в інтернеті. Ліки від грипу не виняток. Але проблема в тому, що ніхто не гарантує їхньої якості.

Складну епідеміологічну ситуацію в Україні та ажіотаж навколо цього використовують інтернет-шахраї. Так на Донеччині податковою міліцією викрито підпільний склад медичних препаратів на суму в півмільйона гривень, які реалізовувались, зокрема через мережу інтернет -магазинів. Ціни в 5 разів були вище дозволених. До того ж, як показала перевірка, препарати для лікування «каліфорнійського» грипу» за своїми фармакологічними характеристиками не відповідали своєму призначенню.

Однак проблема і в тому, що коли хворі люди постраждають, придбавши підробку через інтернет, їхні права практично неможливо захистити. Бо відповідальність за електронні договори не регулюється законодавством, каже в інтерв’ю «Німецькій хвилі» юрист, викладач Донецького юридичного інституту Наталія Аляб’єва: «Медикаменти, які придбали через інтернет- магазини, можуть виявитися підробкою, але права споживачів у даному випадку законодавство на сьогоднішній день в Україні не захищає».

За словами юриста, інтернет–шахрайство - це відносно новий вид ошуканства українців, так само як і продаж ліків через інтернет. В першу чергу жертвами махінаторів стають молоді батьки, які, щоб зекономити час, купують ліки таким чином для дітей. Зазвичай, якщо йдеться не про ажіотажну ситуацію, медикаменти через інтернет–мережу коштують дешевше, ніж в аптеках. Але дуже складно сказати, чи перевіряється цей товар, і як само, каже юрист.

Більш того, у випадку, якщо він неякісний, або прострочений, важко знайти відповідача . Навіть, якщо технічна помилка, і ви отримали не ті ліки, які були вами замовлені, ви не зможете їх повернути, стверджує правознавець.