На трасі «Київ-Чоп» обстріляли іномарку спортсмена

11 листопада о 20:10 в Галицький райвідділ міста Львова звернувся громадянин Ф., 1982 р.н., який проживає в місті Червонограді, приватний підприємець і спортсмен з Федерації спортивного більярда України, і заявив про збройний напад на нього. Про це «Главреду»повідомило джерело в правоохоронних органах.

Чоловік розповів працівникам міліції, що 11 листопада о 19:30 на трасі «Київ-Чоп» біля міста Миколаєва Львівської області невідомий на автомобілі «Джип Черокі» спочатку підрізував дорогу його автомобілю «Шевроле Лачетті», а потім з автомобіля були зроблені два постріли з пристрою для відстрілу гумових куль.

Зараз працівники міліції проводять розшук водія і автомобіля, з якого були зроблені постріли.