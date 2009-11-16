Турчинов: працюємо за схемою "спочатку - проблема, потім - оцінки"

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає недоцільною відставку міністра охорони здоров’я України Василя КНЯЗЕВИЧА в умовах епідемічної ситуації у зв’язку з розповсюдженням грипу.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі “5-го каналу” в неділю.

“Коли починаєш вирішувати кадрові чи технічні питання, коли є серйозна проблема, то це відволікає увагу від досягнення конкретного результату”, - сказав перший віце-прем’єр.

Він вважає, що, по-перше, необхідно зупинити розвиток епідемії, а потім проаналізувати дії всіх гілок влади.

“Треба зупинити спочатку проблему, після цього можна аналізувати і робити оцінку, хто як спрацював, хто на що був гаразд, і хто за що повинен нести відповідальність. Я думаю, що саме за цією схемою ми будемо працювати”, - пояснив О.ТУРЧИНОВ.