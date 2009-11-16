У Запоріжжі перший випадок смерті від грипу

У Запоріжжі зафіксовано перший випадок смерті пацієнта, госпіталізованого з діагнозом "грип".

Інформацію про це сьогодні офіційно підтвердили в прес-службі Запорізької мерії.

"14 листопада в Запоріжжі був зафіксований перший смертельний випадок. Після лікування у відомчій поліклініці МВС, 27-річний співробітник лінійного патруля аеропорту був доставлений до обласної інфекційної лікарні з діагнозом грип, ускладнений двосторонньою тотальною пневмонією. Незважаючи на терапію, проведену в повному обсязі, хворий помер у реанімації", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що медики рекомендують звертатися до лікарів з першими ж симптомами хвороби, оскільки в місті спостерігається "зростання кількості тяжких випадків протікання гострих респіраторних вірусних захворювань".

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Запорізька влада повідомила про смерть пацієнта, госпіталізованого в Мелітополі з діагнозом ГРВІ.