Усім, хто захворів на грип A/H1N1, менше 30 років

На Дніпропетровщині підтверджено 20 випадків захворювання на грип А/H1N1 протягом трьох останніх тижнів.

Про це сьогодні журналістам повідомив заступник головного лікаря обласної СЕС Євген КУРИЛОВ.

За його словами, аналізи 50 жителів регіону з ознаками захворюваності на грип були направлені до київської лабораторії. У 20 з них підтверджено захворювання на пандемічний грип.

Є КУРИЛОВ зазначив, що ніхто з них не помер, а деякі вже виписані з лікарень. Всім захворілим на грип А/H1N1 – до 30 років.

8 випадків захворюваності на грип зафіксовано у Дніпродзержинську, 3 – в Дніпропетровську. У Новомосковському районі зазначеним вірусом були інфіковані 5 військовослужбовців. Також грип А/H1N1 підтверджено у жителів Павлограда та Кривого Рогу.

Є.КУРИЛОВ повідомив, що за останній тиждень рівень захворюваності на Дніпропетровщині, у порівнянні з попереднім тижнем, знизився на 17%.

Водночас наразі епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні перевищено в 1,7 раза