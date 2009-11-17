БЮТ пропонує на зиму пільговий період для туристичних послуг

Народний депутат України (БЮТ) Сергій ТЕРЬОХІН пропонує ввести пільговий період для оподаткування операцій з надання послуг окремих видів туризму.

Про це говориться в розміщеному на офіційному сайті парламенту законопроекті №5346 від 13 листопада 2009 року, автором якого є С.ТЕРЬОХІН.

Згідно з проектом закону, тимчасово, на період з 1 грудня 2009 року по 28 лютого 2010 року, встановлюється нульова ставка на операції з надання туристичних послуг (з розміщення (проживання), харчування, а також екскурсійних, спортивних, оздоровчих послуг, які надаються в закладах розміщення).

У разі надання туроператором зазначених туристичних послуг на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, визначена згідно з п.8.1. ст.8 Закону України «Про податок на додану вартість», тобто різниця між вартістю наданих турпродукта, турпослуг і вартістю витрат, понесених туроператором в результаті придбання (створення) такого турпродукта, турпослуг.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, ухвалення цього проекту закону дозволить зменшити суми ПДВ, заявлені до відшкодування з бюджету.