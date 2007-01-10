Через конфлікт Москви та Мінська Україна втратить 120 млн. дол.

Україна через припинення транзиту російської нафти білоруською ділянкою нафтопроводу «Дружба» скоротила експорт нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО перед початком засідання Кабінету міністрів.

За його словами, сьогодні зупинено поставку нафтопроводом «Одеса-Броди», який працював у реверсному режимі і яким поставлялося, згідно із контрактом, 9 млн. тонн нафти на рік.

Міністр прогнозує, що фінансові збитки України в результаті білорусько-українського конфлікту може становити 120 млн. дол. на рік або 10 млн. дол. на місяць.

Ю.БОЙКО зазначив, що конфлікт між Білоруссю і Росією «жодним чином не позначиться на ціні на газ і бензин на автозаправках».

Міністр висловив надію, що найближчим часом конфлікт між Росією і Білоруссю щодо поставок нафти буде врегульовано.