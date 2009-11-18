Військкомати відновили осінній призов

Сьогодні, 18 листопада, після майже тритижневої паузи відновлюються відправки молодого поповнення зі збірних пунктів обласних військових комісаріатів в рамках призовної кампанії “Осінь-2009”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, нагадаємо, що у зв’язку із складною епідемічною обстановкою в державі, рішенням тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКА починаючи з 31 жовтня було призупинено відправлення призовників зі збірних пунктів обласних військових комісаріатів до лав Збройних Сил та інших військових формувань України.

За даними Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України, до введення карантинних заходів до лав Збройних Сил та інших військових формувань України вже було направлено майже 56% призовників.

Військовими комісаріатами у тісній взаємодії з місцевими органами влади та підрозділами військових сполучень Збройних Сил України було проведено значний обсяг робіт з перепланування термінів відправок та переоповіщення призовників для їхньої явки до призовних дільниць у нові терміни.

“Не зважаючи на майже тритижневу паузу, ми в уточненому плановому режимі та спокійно проведемо відправки юнаків до війська і завершимо осінню призовну кампанію до кінця листопада, як це і було передбачено”, - повідомив начальник відділу комплектування та призову Головного управління особового складу Генерального штабу ЗС України полковник Геннадій ЗЛАТНИКОВ.

Він також додав, що процес звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, вже завершено.

У той же час, як повідомили у Головному військово-медичному управлінні Збройних Сил України, з метою попередження і профілактики розповсюдження серед військовослужбовців захворювань на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції усі без винятку призовники, які прибуватимуть до військових частин, обов’язково проходитимуть медичні огляди і знаходитимуться певний час на карантині.

За наявності щонайменших ознак гострих респіраторних інфекцій або скаргах на стан здоров’я призовники одразу ж направлятимуться до медичних установ для проведення курсу лікування, зазначається в повідомленні.