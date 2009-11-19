Новий співвласник 1+1 Суркіс планує «офутболити» канал

Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор СУРКІС став співвласником групи телеканалів «1+1». Про це повідомив медіа-холдинг Central European Media Enterprises Ltd., що володіє контрольним - 51% - пакетом «1+1».

У сьогоднішньому інтерв`ю газеті «Дело» І.СУРКІС озвучив деякі плани щодо «офутболювання» програмної політики «1+1». За його словами, він має намір інвестувати в цей бізнес, аби вивести його на лідируючі позиції на телеринку.

Новий акціонер зазначив, що активно ініціюватиме організацію на телеканалі трансляцій ключових матчів української Прем`єр-ліги. Це може відбутися вже з початком нового футбольного року.

«Ми розглядаємо можливість того, щоб з наступного сезону «1+1» транслював ключові матчі пулу з п`яти клубів Прем`єр-ліги, за поєдинками яких сьогодні можна спостерігати на телеканалі ТЕТ. Зокрема й київського «Динамо». Ймовірно, може йтися і про знакові матчі, такі як «Динамо» – «Дніпро», «Динамо» – «Металіст», «Динамо» – «Арсенал». Інші матчі чемпіонату при цьому продовжить транслювати ТЕТ. Все залежить від того, як відреагують рекламодавці, які поєдинки викликатимуть найбільший інтерес», – зазначив президент столичного клубу.

Він також повідомив, що планується зробити спеціальну передачу про футбол, «щоб наш глядач чув не тільки один голос – з Донецька» (програма «Футбольний уїкенд» на ТРК «Україна»). Цілком імовірно, що «1+1» відновить і трансляції єврокубкових поєдинків – Ліги чемпіонів і Ліги Європи. За словами І.СУРКІСА, така пропозиція буде розглянута радою акціонерів найближчим часом.

Довідка УНІАН. До групи «1+1» входять канал «1+1», його міжнародна версія – 1+1 International, розважальний канал «Кіно», а також канал ТЕТ. Основним каналом групи є «1+1». Середня частка його аудиторії в першому півріччі 2009 року становила 13,01%, рейтинг – 1,94%.