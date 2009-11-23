Ціни на золото почали тиждень з нового рекорду

На азіатському ринку вартість цього металу сьогодні піднімалася до відмітки в 1162, 22 долари за унцію. Інвестори чекають подальшого попиту на метал, який розглядається, як альтернатива долару, який дешевшає. На електронних торгах у Нью-Йорку також досягли у певний момент нового рекорду - 1162,5 долара за унцію. За останній місяць золото подорожчало на 10 відсотків, з початку року – на третину.

Эхо Москвы