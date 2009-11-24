Немиря: ми дуже хотіли б, щоб Росія якнайшвидше стала членом СОТ

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна підпише угоду про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом швидше, ніж з Росією.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу» в понеділок увечері.

«Я думаю, що швидше в нас вийде з Європейським Союзом саме тому, що ми вже досягли істотного прогресу в цьому напрямку», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він підкреслив, що на сьогодні робота з підготовки нової угоди про ЗВТ без вилучень і обмежень з Росією може ускладнитися у зв`язку зі створенням РФ Митного союзу з Білоруссю і Казахстаном.

«Тоді постане питання про колективні переговори», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він також підкреслив, що затримка підготовки і підписання документа пов`язане і з тим, що Росія досі не є членом Світової організації торгівлі.

«Ми дуже хотіли б, щоб Росія якомога швидше стала членом СОТ, адже тоді буде більше сумісності у відносинах між Україною, Росією і ЄС», - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Разом з цим, за його словами, уряд робитиме все можливе, щоб угода про ЗВТ з Євросоюзом була підписана в 2010 році.