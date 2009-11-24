Росія вирішила купувати у Туркменії вчетверо менше газу

ВАТ "Газпром" планує вчетверо зменшити закупівлю газу у Туркменії. Про це 24 листопада пише газета "Ведомости".

Згідно з підготовленим керівництвом компанії прогнозом на 2010-2012 роки, "Газпром" має намір купувати у Ашхабада не більше 10,5 мільярдів кубометрів газу на рік. При цьому до 2012 року концерн планує збільшити закупівлю в Узбекистану до 14,5 мільярдів кубометрів, що на 2 відсотки більше, ніж у 2008 році.

За тисячу кубометрів туркменського газу "Газпром" готовий платити 222 долари, за вирахуванням витрат на транзит ціна приблизно відповідатиме європейській (близько 300 доларів в 2010 році). Вартість газу з Узбекистану, швидше за все, становитиме 220 доларів. За казахстанський і азербайджанський газ компанія готова заплатити більше, ніж за туркменський - 230 і 244,5 долара відповідно.

Якщо плани керівництва газової монополії не зміняться, то в 2010-2012 роках витрати "Газпрому" на середньоазіатський газ становитимуть 7-7,8 мільярда доларів, що на 1,3 мільярда менше, ніж у 2008 році.

Проте, на думку директора East European Gas Analysis Михайла КОРЧЕМКІНА, навіть такі витрати можна назвати невиправданими. При європейській ціні в 300 доларів за тисячу кубометрів, втрати російського бюджету від реекспорту становлять приблизно 90 мільйонів доларів на 1 мільярд кубометрів, приблизно стільки ж прибутків недоодержує "Газпром". При цьому експерт вважає, що єдина причина, за якою концерн продовжить закупівлю газу у країн Середньої Азії, - небажання безпосередньо пускати їх на ринки України і Європи.

Досі "Газпром" купував близько 60 мільярдів кубометрів газу з Середньої Азії на рік. При цьому головним постачальником, що забезпечує до 80 відсотків всього обсягу закупівель, залишалася Туркменія. Проте навесні 2009 року продажі "Газпрому" різко впали і компанія попросила Ашхабад зменшити закупівельні ціни, оскільки купувати газ за суму, що перевищує 300 доларів, монополії стало невигідно.

У ніч з 8 на 9 квітня 2009 року на ділянці газопроводу Середня Азія-Центр-4 стався вибух, нагадує Лента.ру. Відповідальність за нього Туркменія поклала на "Газпром", який нібито без попередження різко скоротив відбір газу. Пошкоджену ділянку газопроводу було повністю відновлено, проте експорт газу нею не поновився, оскільки Росія і Туркменія не змогли узгодити умови поставок.

У жовтні стало відомо, що Туркменія має намір заборонити "Газпрому" реекспорт її газу до Європи. У разі, якщо це станеться, то газ, що купується у Ашхабада, продаватиметься в Росії, а на експорт піде російський. Враховуючи необхідну в такому разі сплату мита, валютна виручка "Газпрому" може скоротитися, мінімум, на 2 мільярди доларів.