Нафтогаз «топить» Ощадбанк?

У жовтні НАК "Нафтогаз України" перестала своєчасно платити Ощадбанку по кредитах. Держбанк був вимушений сформувати резерви під найбільшого позичальника і вперше з початку року одержав 550 млн. грн збитку, пише Коммерсантъ-Україна.

Видання посилається на дані балансів найбільших банків за жовтень, з яких виходять дані про збитки Ощадбанку і про зниження його активів на 1,53 млрд грн – до 59,19 млрд грн. А також на дані свого джерела в держбанку, яке повідомляло, що в жовтні банк має намір почати формування резервів під кредити найбільшого позичальника, – НАК "Нафтогаз України": "Кредитний портфель газового монополіста збільшується, тому ми повинні знизити клас позичальника, що нам також рекомендував зробити Нацбанк після своєї останньої перевірки".

Нацбанк окремою постановою дозволив Ощадбанку порушувати норматив Н7 (максимальний кредитний ризик на одного позичальника – не більше 25% регулятивного капіталу) відносно НАК, пише видання. В результаті на 1 липня, за даними рейтингового агентства Fitch, Ощадбанк сформував 54% свого кредитного портфеля завдяки "Нафтогазу" (22,4 млрд грн).

Голова правління Ощадбанку Анатолій Гулей відмовився коментувати фінансові показники своєї установи. У прес-службі "Нафтогазу" також утримуються від коментарів щодо погіршення платіжної дисципліни. Джерело в Мінпаленерго підтвердило несплату НАК відсотків по кредитах Ощадбанку. "У жовтні дійсно були затримки", - сказав він.

Кредитор НАК запевняє, що конфлікт вичерпано. "Питання вже врегульоване", - заявив виданню співробітник Ощадбанку. На його думку, проблему з платежами НАК вирішить контроль співробітників Контрольно-ревізійного управління за всіма платежами учасників енергетичного ринку. У Ощадбанку також розраховують на виконання постанови Кабміну #1082/2008, яка зобов`язує теплокомуненерго (ТКЕ) відкрити рахунки в держбанку і оплачувати через них газ. Наразі з 1262 підприємств тільки 386 відкрили спецрахунки, і через Ощадбанк здійснюється тільки 30% обороту ТКЕ.

Ще один спосіб вирішити проблему з підвищенням платоспроможності НАК банкіри бачать у збільшенні тарифів для населення. Але припускають, що перед виборами на це ніхто не піде, «навіть незважаючи на вимогу МВФ».