У Газі України назвали найбільших боржників за спожитий газ

Найбільшими боржниками перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий протягом минулого та нового опалювальних сезонів є підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба ДК “Газ України” на офіційному сайті компанії.

За її інформацією, станом на 23 листопада борги перед Компанією підприємств ТКЕ кожної з вказаних областей за спожитий з 1 жовтня 2008 року газ становлять від 141 млн. грн. до 437 млн. грн., а рівень оплати – від 59% до 76%. Сума боргу за газ теплопостачальників цих областей перевищує 1,39 млрд. грн. (при заборгованості всіх підприємств ТКЕ в Україні – більш як 2,295 млрд. грн.).

Таким чином, борги за спожитий з 1 жовтня минулого року природний газ теплопостачальників Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей становлять більш як 60% боргу усіх підприємства ТКЕ.

З-поміж підприємств ТКЕ, чий борг перед Компанією за природний газ з 1 жовтня минулого року становить від 105 до 135 млн. грн. - «Донецьктеплокомуненерго», Запорізький концерн «Міські теплові мережі», «Харківські теплові мережі», «Донецькміськтепло-мережа», «Криворіжтепломережа», «Криворізька теплоцентраль», «ТЕЦ-3» (м. Харків).

Незадовільними є розрахунки за газ підприємств ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської областей і у новому опалювальному сезоні - з 1 жовтня 2009 року. Станом на 23 листопада рівень оплати теплопостачальників кожної з цих областей за спожитий з 1 жовтня ц. р. газ складає лише від 12% до 26%, а заборгованість – від 40 млн. грн. до 121 млн. грн. Сума їх боргу перед ДК “Газ України” перевищує 422 млн. грн. (як повідомляв УНІАН, заборгованість по Україні з 1 жовтня 2009 року всіх підприємств ТКЕ – понад 888 млн. грн.), або 47% від боргу усіх підприємств ТКЕ.

Низькі розрахунки за газ є наслідком незадовільної господарської діяльності підприємств ТКЕ та неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумулювання НАК «Нафтогаз України» коштів для вчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

При цьому “Газ України” нагадує, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Водночас прес-служба Блоку Юлії Тимошенко вважає, що саме Партія регіонів сприяє накопиченню боргів підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» для того, щоб ускладнити розрахунок України із Російською Федерацією за поставки газу і звинуватити в цьому уряд.

Такого висновку у прес-службі БЮТ дійшли на підставі даних ДК «Газ України», згідно із якими найбільшими боржниками перед компанією є комунальні підприємства 5-ти областей: Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької та Луганської.

“Як відомо, Партія регіонів в цих регіонах є не опозицією, а владою. Вона тут має більшість в обласних, міських та районних радах, своїх мерів, а деінде – навіть губернаторів, призначених за узгодженням Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА”, - йдеться в заяві БЮТ, переданій УНІАН.

“На Донеччині та Луганщині органи влади та місцевого самоврядування взагалі побудовані на засадах однопартійної системи, - відзначає БЮТ. – Не випадково саме тут склалася найгірша ситуація з розрахунками за газ, гроші за який переказуються людьми, а потім десь «губляться» і не доходять до ДК “Газ України”.