Литвин оцінив список можливих покупців крейсера Україна

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне створити у Міністерстві промислової політики підрозділ, який би опікувався проблемами суднобудівної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, спілкуючись з журналістами у Миколаєві після ознайомлення з роботою ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», В.ЛИТВИН зазначив, що «Україна в особі її влади насамперед має дати відповідь на питання: країні потрібна суднобудівна галузь чи ні?».

«Відповідь очевидна: потрібна, - заявив він. - Ми повинні будувати й обладнувати кораблі, баржі, має працювати і розвиватися інженерна думка, наші вироби мають отримувати відповідну ціну».

«Треба зробити все, щоб ця сфера залишилася у нас однією з пріоритетних. Поки ще є люди – патріоти своєї справи та висококласні фахівці, можна і потрібно зробити все, аби реанімувати цю сферу», - зазначив він.

В.ЛИТВИН також вважає за доцільне створити у Міністерстві промислової політики підрозділ, який би опікувався проблемами суднобудівної галузі. В Україні, нагадав В.ЛИТВИН, 25 підприємств, які належать до цієї галузі. Проте, за його словами, «на превеликий жаль, у державній власності залишилося лише два відповідних підприємства», які, на думку В.ЛИТВИНА, мають отримувати державні замовлення у першу чергу.

У цьому контексті голова ВР також висловив думку щодо доцільності розробки таких умов тендеру на будівництво військових кораблів – корветів, які б дозволяли отримувати преференції на проведення відповідних робіт державним структурам.

Торкаючись нагальних проблем ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», голова Верховної Ради висловився за необхідність ухвалення рішення про виділення 48 млн. грн. для завершення будівництва судна на замовлення Греції, оскільки, за його словами, «це дасть поштовх для відновлення життєдіяльності заводу».

Торкаючись питань щодо завершення будівництва ракетного крейсеру «Україна», В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно докласти всіх зусиль до того, аби завершити будівельні роботи і продати судно. За його словами, «є декілька країн, які можуть його придбати, у тому числі, Росія, Китай, Індія».

Крім того, В.ЛИТВИН висловив думку про необхідність «прислухатися до думки керівництва заводу про реалізацію частини майна на аукціоні, залишивши те, що працюватиме виключно для збереження суднобудівної галузі й інтелектуально-інженерного потенціалу». За словами голови Верховної Ради, потрібно також розв`язати проблему із заборгованістю підприємства, у тому числі, по зарплаті.

В.ЛИТВИН також наголосив на важливості виконання у повному обсязі закону про підтримку суднобудівної галузі. «І головним чином, що стосується Миколаївщині – відновити дію спеціальної економічної зони «Миколаїв», яка дозволяла отримувати певні преференції, тим паче що на відміну від деяких вільних та спеціальних економічних зон, сюди завозилося виключно високотехнологічне обладнання, яке потрібно для роботи», - сказав він, додавши, що «тоді завод отримав можливості зекономити 20 млн. грн.».