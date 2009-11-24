Газпром погодився скоротити постачання газу до України

«Газпром» погодився скоротити поставки газу до України в 2010 році до 33,75 млрд. куб. м, у 2009 році штрафів за недобір не буде.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром», за підсумками зустрічі голови правління Олексія МІЛЛЕРА та голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ сьогодні в Москві.

«За підсумками переговорів, відповідно до досягнутих домовленостей між главами урядів Росії та України, були підписані доповнення до Контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року», йдеться в повідомленні.

«Відповідно до доповнень річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсязі 33,75 млрд. куб. м. Підписаними документами закріплено також відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу НАК «Нафтогаз України» в 2009 році», підкреслює прес-служба «Газпрому» .

*** 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два незалежних один від одного контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік;

- про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період із 2009 по 2019 рік.

Відповідно до контрактів, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2010 року перейдуть до ціноутворення на газ і формування транзитного тарифу в повній відповідності з європейськими стандартами.

Сторони погодилися з тим, що в 2009 році українським партнерам при закупівлях газу буде зроблено 20-процентну знижку до європейської формули ціни. Кожного кварталу ціна перераховується за формулою, що враховує зміну індексів цін на мазут і газойль.

У свою чергу, українська сторона зобов`язалася зберегти в 2009 році ставку транзитного тарифу по території України на рівні 2008 року в розмірі 1,7 долара за 1000 куб. м на 100 км.

Відповідно до контракту на 80% річного обсягу поставок газу поширюється умова «бери або плати» («take or pay»).

Проте, у зв`язку з фінансово-економічною кризою, рівень споживання газу в Україні різко знизився. За 10 місяців 2009 року при контрактних зобов`язаннях у 31,7 млрд. куб. м було куплено лише 18,85 млрд. куб. м.