Томенко: дім-музей Грушевського не має підпорядковуватися київській владі

Меморіальний будинок керівника Української держави Михайла Грушевського повинен бути в підпорядкуванні або Верховної Ради України, або Міністерства культури.

Таку думку висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН в його прес-службі.

З нагоди 75-ї річниці від дня смерті голови Центральної Ради, визначного українського діяча та історика Михайла Грушевського, М.ТОМЕНКО запросив парламентських журналістів на своєрідний відкритий урок з історії українського парламентаризму, який відбувся в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського у Києві.

М.ТОМЕНКО зауважив, що М.Грушевський є найвизначнішим державним діячем та істориком ХХ століття. Водночас, за словами віце-спікера, наукова, громадська та державна діяльність голови Українського парламенту потребує більшого пропагування і поваги. М.ТОМЕНКО висловив переконання, що дім-музей М.Грушевського у Києві повинен стати більш значущим у пропагуванні цього історичного діяча.

«На жаль, потенціал музею та його колективу не повною мірою використовується ані місцевою, ані центральною владою, ані вузами і школами. Натомість, цілком логічно, щоб тут відбувалися і уроки історії, конференції та семінари», - сказав він.

Говорячи про неадекватне ставлення до музею М.Грушевського Київської міської влади, М.ТОМЕНКО наголосив, що меморіальний будинок голови Українського парламенту та першого Президента повинен бути або національним закладом в системі Міністерства культури, або Верховної Ради України.

Під час зустрічі М.ТОМЕНКО подарував музею двотомний «Руссько-малоросийский словарь», виданий Київським університетом імені святого Володимира у 1897-1899 роках.