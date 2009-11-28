Україна і Канада розпочнуть переговори про вільну торгівлю

Перший раунд переговорів між Україною і Канадою з підготовки угоди про вільну торгівлю планується провести в лютому 2010 року.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, така домовленість була досягнута минулого тижня в Оттаві в ході консультацій делегації Міністерства економіки України і Міністерства міжнародної торгівлі Канади.

Як повідомляв УНІАН, переговори про можливість підписання угоди про вільну торгівлю Україна і Канада розпочали наприкінці вересня 2009 року під час візиту в Україну міністра міжнародної торгівлі Канади Стоквелла ДЕЯ. Тоді ж прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що після підписання міжурядової угоди про створення зони вільної торгівлі економічне співробітництво України і Канади стане ефективнішим.

*** Договір про вільну торгівлю може надалі сприяти формуванню нових ринків для канадського експорту в діапазоні від машин, устаткування і фармацевтичних товарів до сільськогосподарської продукції і морепродуктів.

У 2008 році канадський товарний експорт в Україну становив 229,7 млн. дол., що на 80% більше, ніж у 2007 році. У 2008 році на першому місці серед канадського експорту були сільськогосподарські машини і аерокосмічне устаткування.