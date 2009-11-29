Словаччина відкриває закритий через грип в Україні пункт пропуску "Убля"

Словаччина відкриває міжнародний автомобільний пункт пропуску “Убля” на кордоні з Україною, роботу якого було призупинено через епідемію грипу в нашій країні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. (Як відомо, у зв’язку з епідемією грипу в Україні словацька сторона 3 та 8 листопада ц.р. закрила два пункти пропуску на спільному українсько-словацькому кордоні: „Убля – Малий Березний” та „Вельке Слеменце – Малі Селменці”).

Зокрема, за даними МЗС, відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, роботу прикордонного пропускного пункту „Убля – Малий Березний” буде відновлено 29 листопада о 07.00 для індивідуального легкового автотранспорту та вантажних автомобілів загальною масою до 3,5 т.