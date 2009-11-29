З квитками пасажирів, які зникли після аварії, могли їхати інші люди

Деякими з квитків, оформлених на пасажирів "Невського експреса", які вважаються зниклими безвісти, могли скористатися інші люди. Слідство у справі про аварію потягу перевірить цю версію, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у слідчих органах.

Швидкий поїзд №166 зазнав катастрофи у п`ятницю ввечері. За останніми даними, загинули 25 людей, доля 12 наразі не відома. Госпіталізовано 92 людини, 21 з них у тяжкому стані.

"Є список людей, на чиї імена були продані квитки. Але враховуючи, що немає тіл, які можуть належати зниклим безвісти, а також немає запитів родичів про їх долю, перевіряється версія, що хтось із списку безвісти зниклих купив квиток, але не сів на потяг. Крім того, хтось міг їхати по чужих квитках, з якихось причин перейти в інший вагон", - сказав співрозмовник.

За його словами, ці версії перевірятимуться після впізнання всіх загиблих. На даний момент впізнані тіла 24 жертв.