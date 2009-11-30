Ревальвація вигідна як самому Китаю, так і глобальній економіці

Китай повинен дозволити своїй валюті зміцнитися щодо євро й інших основних валют, оскільки це відповідає інтересам як самої Піднебесної, так і глобальної економічної системи. З таким закликом виступили провідні фінансові чиновники єврозони напередодні саміту ЄС-Китай, який пройде 30 листопада в Нанкіні, передає Associated Press.

"Ми вважаємо, що організована й поступова ревальвація юаня служитиме найкращим інтересам Китаю і світової економіки", - заявив прем`єр-міністр Люксембурга, голова Єврогрупи (рада міністрів фінансів єврозони) Жан-Клод Юнкер.

Його підтримав голова Європейського центробанку Жан-Клод Тріше: "Ревальвація юаня матиме позитивне значення з усіх точок зору: з погляду двосторонніх, багатобічних відносин і, на наше переконання, з погляду інтересів китайської влади".

Недооцінений юань дає конкурентну перевагу китайському експорту - драйверу економічного зростання КНР. Водночас ревальвація юаня підвищила б купівельну спроможність китайських громадян і позитивно вплинула б на внутрішній попит.

2005 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Китай почав валютні реформи, відв`язавши обмінний курс юаня від курсу долара і оголосивши про введення керованого плаваючого курсу національної валюти в прив`язці до валютної корзини. За три подальших роки юань зміцнився до долара на 20%, проте в розпал світової фінансової кризи Пекін припинив цей процес, щоб захистити своїх експортерів.