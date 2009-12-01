Погода на завтра. В Україні очікується від 4° до 16° тепла
13:16, 01 грудня 2009Суспільство
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В Україні очікується від 4° до 16° тепла
Завтра невеликий дощ очікується лише на крайньому заході Україні.
Вночі та вранці подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 7-12°, на крайньому півдні до 16°.
У Київській області у середу істотні опади не очікуються. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. У Києві температура вночі 7-9° тепла, вдень близько 10°.
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