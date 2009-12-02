Бразилія готова дати Україні кредит на космічний проект

Бразилія готова надати Україні кредит для завершення фінансування української частини спільного українсько-бразильського проекту «Циклон-4».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Федеративної Республіки Бразилія Луїс Інасіо Лула да СІЛВА сьогодні під час зустрічі у розширеному складі з українською урядовою делегацією на чолі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Ми взяли зобов’язання працювати з нашим Банком економічно-соціального розвитку для того, щоб цей кредит був виділений Україні. Ми не маємо права залишити такий проект, який вже на 75% виконано», - сказав Л. Інасіо Лула да СІЛВА.

Водночас Президент Бразилії повідомив, що внутрішні проблеми в Бразилії уже подолані, вирішено деякі проблеми стосовно проекту «Циклон», які були у самій Бразилії. “Тепер у нас є проблема в Україні, яка полягає у необхідності дофінансування цього проекту у розмірі 25%”, - додав він.

Л. Інасіо Лула да СІЛВА також зауважив, що реалізацію спільного проекту у космічній галузі буде завершено у 2010 році.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО також назвала цей проект дуже важливим для України.

«Якщо підтримка двох урядів, двох президентів буде відносно програми «Циклон-4», ми будемо мати успішний спільний космічний проект. Ми дуже цінуємо співпрацю в цьому напрямку», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.