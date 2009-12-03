Збільшено мінімальну пенсію інвалідам війни та учасникам бойових дій

Уряд з 1 листопада на 20% збільшив мінімальну пенсійну виплату інвалідам війни та учасникам бойових дій.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідну постанову уряд прийняв учора на засіданні.

Згідно з рішенням уряду, з 1 листопада мінімальна пенсійна виплата становитиме: для інвалідів війни І групи - 1440 грн. (збільшення складе 240 грн.); для інвалідів війни ІІ групи – 1296 грн. (збільшення складе 216 грн.); для інвалідів війни ІІІ групи – 1152 грн. (збільшення на 192 грн.); для учасників бойових дій – 1008 грн. (збільшення на 168 грн.).

Реалізація цього рішення уряду дасть можливість підвищити рівень пенсійного забезпечення та соціального захисту майже 100 тис. інвалідів війни та учасників бойових дій.