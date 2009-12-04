"Регіонал" подарував Львівській музакадемії рояль високого класу

Народний депутат України від Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ передав у дарунок Львівській музичній академії рояль відомої фірми «Стенвей і сини» (США), щоб міжнародний конкурс, який відбудеться тут за кілька днів, «провели на доброму інструменті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції у Львові народний депутат від ПР Ганна ГЕРМАН.

За її словами, Б.КОЛЕСНІКОВ приїхав у Львів не з передвиборчою агітацією, а «з чисто куртуазною метою». «Сьогодні Борис КОЛЕСНІКОВ спеціально приїхав у Львів, щоб подарувати Львівській консерваторії рояль, який потрібен, щоб міжнародний конкурс, що розпочнеться тут за кілька днів, могли проводити на доброму інструменті. Оце й вся мета візиту. Подарований рояль не має жодного стосунку до виборів. Мова про те, що він вкрай необхідний музичному навчальному закладі велася ще два роки тому», - сказала Г.ГЕРМАН.

Б.КОЛЕСНІКОВ відмовився назвати вартість роялю, натомість зазначивши, що «нас так тепло зустріли там, що варто задуматися над новим корпусом для Музичної академії».

Довідка УНІАН. Нещодавно виповнилося 210 років від дня народження Генрі Стенуейя (Стенвея) (Генріха Енгельгарда Штайнвега), німецького фортепіанного майстра, засновника фортепіанної фірми “Стенвей та сини” у Нью-Йорку в 1853 році. Ця фірма започаткувала особливу систему механіки фортепіано - так звану систему Стенвей. Помер майстер 7 лютого 1871 року.

Вартість роялю, виготовленого цією фірмою, коливається від 100 до 200 тис. доларів США.