На судні в Чорному морі помер член українського екіпажу

У четвер о 20.50 в акваторії Чорного моря поблизу міста Південне на судні „Святий Стефан” (прапор Ліберія, 26 членів екіпажу – усі громадяни України) від інтоксикаційного отруєння помер один член команди, ще четверо госпіталізовані до Одеської клінічної лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 23.50 суховантаж з 40 тис. тонн ячменю був пришвартований до причалу й обстежений хіміко-радіобіологічною лабораторією МНС, працівниками СЕС і карантинною службою порту.

Екіпаж знятий, на борту проводиться подальше медико-санітарне обстеження і дегазація. Попередня причина отруєння – газ фосфін, який використовується для обробки зерна від паразитів.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства траспорту та зв’язку, внаслідок отруєння п’ятеро членів екіпажу перебувають у тяжкому стані. Їх госпіталізовано. Решта екіпажу направлена до гуртожитку.