Російська мова в Донецьку залишається поза статусом

Сьогодні Апеляційний суд Донецької області під головуванням Любові ДЕНИСЕНКО залишив у силі рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька про незаконність рішення Донецької міської ради про надання російській мові на території міста статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО дане рішення суду назвав "безпідставним" і заявив, що його в обов`язковому порядку буде оскаржено.

"Ми подамо до Верховного Суду. Ми будемо оскаржувати дане рішення. Це рішення безпідставне, воно не має ніякої юридичної бази", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО.

На його думку, "суд просто полінувався розібратися в цих питаннях".

"Він просто полінувався захистити ту мову, якою вони самі розмовляють", - прокоментував рішення суду М.ЛЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2006 р. сесія Донецької міськради ухвалила рішення "Про використання російської мови в м. Донецьку як регіональної". Потім прокурор м. Донецька виніс протест на це рішення як невідповідне чинному законодавству. Проте Донецька міськрада 17 липня відхилила протест прокурора.

У листопаді 2006 р. Ворошиловський районний суд Донецька задовольнив позов прокуратури на рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.