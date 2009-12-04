Картину Тиціана з постом міліції виставлять 18 грудня

Виставка "Шедеври з колекції музею", що складається з однієї картини "Портрет венеціанського дожа Джіроламо Пріулі" пензля Тиціана Вечелліо, буде відкрита 18 грудня в Одеському музеї західного і східного мистецтв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам директор музею Володимир ОСТРОВСЬКИЙ, уточнивши, що експонуватися картина Тиціана буде протягом 10 днів в італійському залі, на тому місці, де раніше була картина Караваджо "Поцілунок Іуди, або Взяття Христа під варту".

У дні експонування в музеї будуть забезпечені належні заходи охорони – поряд з картиною буде постійний пост міліції. Окрім того, картину буде захищено леєром, щоб ніхто не міг до неї наблизитися менш ніж на 3 метри.

Водночас, В.ОСТРОВСЬКИЙ нагадав, що «остаточної експертизи щодо достовірності картини Тиціана в музеї поки немає».

За словами голови опікунської ради Музею західного і східного мистецтв, голови правління банку "Київ" Юрія МАСЛОВА, "атрибуція картини складається з безлічі етапів, більшість з яких підтвердила достовірність полотна, залишилося дочекатися останніх, підсумкових результатів".

Тим часом, дирекція музею вже веде листування з музеями Мілану та Флоренції про експонування в цих містах шедевра з Одеси. На думку В.ОСТРОВСЬКОГО, "ця виставка і має стати тією крапкою над "і", яка дозволить стверджувати, що в одеському музеї зберігається робота, що належить пензлю Тиціана".