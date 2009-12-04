Севастополь сьогодні могли відключити від газу за борги

Севастополь сьогодні за несплачений борг за газ у розмірі 12 млн. грн. міг залишитися без газу.

Про це повідомив голова Севастопольської міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН.

Як додав глава міста, він зателефонував голові правління НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБІНІ, «і попросив його просто по-людськи: ми зараз хочемо узяти під заставу гроші, аж до того, щоб закласти будівлю адміністрації, або одну з будівель комунальної власності». Але, як додав глава виконавчої влади міста, «кредит ми одержимо не раніше 15 грудня, і я попросив його до цього терміну місто не відключати».

Хоча, як продовжив голова міськадміністрації, «підстави у них (у НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) є: з початку опалювального сезону Севастополь за газ вже винен 12 млн. грн., навіть з урахуванням того, що оплата за газ в місті проводиться за новими тарифами. Ми почали збирати гроші, спасибі людям за те, що вони платять, це дало змогу нам заплатити зарплату комунальникам за серпень і вересень, а за жовтень і листопад ми їм ще винні. Але ми ні копійки за газ, який узяли в цьому опалювальному сезоні, ще не заплатили».