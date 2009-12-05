У Криму розкрито 87 злочинів у земельній сфері

Заступник міністра внутрішніх справ, начальник ГУ МВС України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що цього року в Криму було розкрито 87 злочинів у земельній сфері, зокрема 17 фактів хабарництва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Криму.

Також в Криму цього року зареєстровано 26 фактів заволодіння земельними ділянками шляхом різного роду шахрайства, розкрито 13 зловживань владою і службовим становищем, 10 службових підробок і 7 фактів службової халатності, 3 факти перевищення влади або службових повноважень.

"Поле діяльності для правоохоронних органів величезне, - відзначив Г.МОСКАЛЬ. - Створюються комісії. Тільки по одному Сімферополю порушено близько 28 кримінальних справ. І ще близько 300 інформацій перевіряється. Це не ті показники, якими ми могли б пишатися, тому що, як то кажуть, найцінніша сьогодні земля у нас в країні в Криму і Карпатах".

За словами Г.МОСКАЛЯ, "корупціонерам у Криму вкрасти вже нічого, залишилися тільки бюджетні кошти і земля, ціна на яку останнім часом впала. А корупційні схеми досить прості: тільки лише рішення сесії, все зареєстровано і законно на перший погляд. Але якщо взяти окрему людину, то у своїх поясненнях правоохоронним органам він розповідає про те, що йому їй 200 доларів і попросили підписати позитивне рішення". "Рівень корупції у нас такий, що загрожує національній безпеці країни", - наголосив Г.МОСКАЛЬ.

Начальник кримської міліції також відзначив, що цифри розкриття справ не вражають, і наголосив "на латентності злочинів у земельній сфері".

"Довести ці факти, на жаль, інколи неможливо. Але думаю, що з 1 січня з набиранням чинності ухвалених законів (щодо протидії корупції у земельних відносинах - УНІАН) нашій країні стане легше", - сказав він.