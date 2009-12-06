Уряд запланував на грудень «економічне диво»?

Уряд продовжує вирішувати бюджетні проблеми, стягуючи податки наперед. Якщо на початок каденції Уряду станом на 1 січня 2008 року переплати до зведеного бюджету складали 3,9 млрд. грн., то на початок поточного року вони зросли майже до 9 млрд. грн., а на 1 грудня - до 11,8 млрд. грн. Приріст переплат з початку діяльності нинішнього Кабінету Міністрів складає 7,9 млрд. гривень. На думку авторів аналітичної записки про стан виконання державного бюджету, оприлюдненої прес-службою Президента Віктора Ющенка, це свідчить про активне використання адміністративних важелів впливу з боку органів виконавчої влади на суб’єктів господарювання. І це – не єдине звинувачення у бік кабінету Тимошенко.

Аналітики СП стверджують, що з серпня приріст зібраних наперед податків відбувається постійно (за серпень обсяги переплат до зведеного бюджету зросли на 258,6 млн. грн., за вересень – на 125,4 млн. грн., за жовтень – на 506,7 млн. грн., за листопад - 454,6 млн. гривень).

Другим важелем виконання бюджету фахівці СП як і раніше називають постійне зростання невідшкодованого ПДВ. Його за станом на 01.12.09 накопичилося 19,4 млрд. грн., проти 12,8 млрд. грн. на початок року.

До того ж Уряд у листопаді зарахував до доходів бюджету залучені зовнішні ресурси МВФ у вигляді монетизованих спеціальних прав запозичень, стверджують автори аналітичної записки. “Це зовнішнє джерело дає змогу Уряду покращити показники доходної частини бюджету та збільшити її у поточному році на 2 млрд. дол. США (16 млрд. грн.). Однак, якщо дотримуватись такої логіки, то можна всі кредити, які Україна отримала від МВФ, зарахувати до доходів бюджету та визначити ресурсну базу цієї організації як додаткове джерело доходів Кабінету Міністрів України”.

Але наприкінці року, кажуть у СП, й це не допоможе, бо навіть з урахуванням сум, що надійшли від МВФ в результаті розподілу СПЗ та зараховані до доходів бюджету у листопаді, на останній місяць року припадає завдання щодо забезпечення надходжень у сумі 32 млрд. гривень. З урахуванням можливої конвертації СПЗ у грудні ще на 2 млрд. грн. за цей місяць необхідно буде мобілізувати 30 млрд. гривень. В той час як середньомісячний показник надходжень до загального фонду держбюджету в січні-жовтні 2009-го складав 12,1 млрд. грн.