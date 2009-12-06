Справу міліціонерів-сутенерів довели до суду

Слідчим управлінням прокуратури Львівської області завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням трьох працівників управління по боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України у Львівській області у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище), ч.3 ст.364 (перевищення службових повноважень), ч.3 ст.27 (організація злочину), ч.3 ст.28 (скоєння злочинів у складі ОЗУ), ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.368 (одержання хабара у великому розмірі, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Кримінальна справа в листопаді 2009 року, після затвердження обвинувального висновку, передана до суду. Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, проведеним досудовим слідством було встановлено, що начальник сектору боротьби із злочинами в сфері суспільної моралі управління по боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ МВС України у Львівській області, будучи представником влади та службовою особою, обіймаючи керівну посаду та маючи реальний вплив на підлеглих працівників вказаного управління, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою систематичного одержання хабарів від осіб жіночої статі, які займаються проституцією у Львові та Львівській області, та прикриття їхньої незаконної діяльності, організував стійку організовану групу в складі старшого оперуповноваженого вказаного сектору та старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу боротьби з торгівлею людьми.

Учасники організованої групи дозволяли повіям займатись проституцією, при цьому вимагаючи від них щомісячних хабарів та надання безоплатних сексуальних послуг, одержані хабарі зловмисники розподіляли між собою.

Продовжуючи свої злочинні дії, члени організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, впродовж 2008-2009 років отримали від повій хабарі на загальну суму 37 900 доларів та 14 200 грн.