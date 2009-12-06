Уманський підписав гарантії Іраку на серію збройових контрактів?

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ підписав листа з державними гарантіями іракській стороні, які забезпечать реалізацію серії великих збройових контрактів.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

Лист, за інформацією джерел, містить державні гарантії, що кошти іракської сторони підуть виключно на створення на підприємствах України вказаної в контрактах військової техніки. Зокрема, найбільшій за всю історію України партії нових бронетранспортерів і великої кількості танків.

Крім того, проекти передбачають також експорт найбільшої партії нової авіатехніки, що поставляється Україною іноземній державі. У намірах Іраку значиться і найбільша партія високоточних засобів ураження, створених у 2005 році на основі суто українських ноу-хау, а також послуги на ремонт і модернізацію військової техніки. Останні також передбачають встановлення виключно українських елементів, які купуються і апробовані країнами НАТО.

Видання зазначає, що ємність контрактів, укладання яких залежить від підписання листа з держгарантіями, фахівці збройового бізнесу оцінюють у 2,4 млрд. дол. Три контракти місткістю близько 40% згаданої загальної суми вже підписано сторонами, інші знаходяться на завершальній стадії детального опрацювання.

Від імені України ДК «Укрспецекспорт» уповноважила працювати на іракському збройовому ринку дочірнє підприємство «Прогрес», яке в 1996-1999 рр. виконало танковий контракт на постачання Пакистану 320 танків Т-80УД.