У Херсонський області СБУ викрила діяльність підпільної мережі гральних закладів.

Як повідомили УНІАН в прес-групі Управління СБУ в області, спецслужбою спільно зі структурними підрозділами податкової міліції було виявлено та припинено діяльність у Скадовському районі 4 закладів тіньового грального бізнесу, в яких налічувалось більше 40 ігрових автоматів.

Органами податкової міліції ігрові автомати були вилучені. Матеріали справи направлять до адміністративного суду Херсонської області для нарахування штрафних санкцій за організацію незаконного бізнесу.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.