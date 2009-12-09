Триває міжнародний кінофестиваль “Люди і кораблі” в Києві

7-11 грудня у Києві відбувається міжнародний кінофестиваль “Люди і кораблі”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Директор департаменту Державного комітету України у справах ветеранів Микола ЗЕНЦЕВ зазначив, що одним із завдань фестивалю є повідомити молодь про подвиги моряків у воєнні та мирні часи. Він додав, що більшість фільмів, які демонструватимуться на фестивалі, присвячені саме цій тематиці. Інші теми кінострічок – це військова історія, дослідження проблем світового океану, питання екологічного захисту.

Також, за його словами, фестиваль “Люди і кораблі” присвячено 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Його організаторами виступили громадська організація “Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників”, Санкт-Петербурзький кінофестиваль “Море кличе”, Держкомітет у справах ветеранів, Держкомітет телебачення та радіомовлення.

Конкурсний показ триває 7-11 грудня у Київському міському Будинку ветеранів (вул. Бастіонна, 11).